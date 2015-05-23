На тлі російської агресії Німеччина та Франція створять танк "Леопард-3"

Німеччина і Франція активно ведуть роботу по створенню нового танка "Леопард-3", передає Нова газета з посиланням на Die Welt. Він повинен замінити модель «Леопард-2», термін служби якої завершиться у 2030 році.

Видання зазначає, що німецька влада звернула увагу на стан бронетанкових військ у 2014 році - після анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі. Тоді було ухвалене рішення збільшити кількість танків "Леопард-2" з 225 до 328. Очікується, що концепція та основні технології нової машини будуть розроблені до 2018 року.

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Джерела видання в якості основи для розробки нового танка згадують і появу на озброєнні російської армії танка «Армата». При цьому німецька розвідка відзначає, що на доопрацювання російського танка піде не один рік.

Нагадаємо, російський танк «Армата» був презентований в ході репетиції параду Перемоги на Червоній площі. На першій же репетиції він заглох, але диктор запевняв, що це сталося планово.