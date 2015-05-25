Громадяни більшості країн ЄС не зможуть проголосувати на референдумі в Британії - ЗМІ

Громадяни більшості країн ЄС, які проживають у Великій Британії, не зможуть проголосувати на референдумі щодо членства країни в ЄС.

Про це йдеться в законі, який буде представлено в британському парламенті цього тижня, пише "Українська правда" з посиланням на BBC.

Як зазначається, правила голосування відповідатимуть тим, що діють під час загальних виборів, а не місцевих чи виборів до Європарламенту.

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Таким чином громадяни Ірландії, Мальти, Кіпру та Великої Британії матимуть право голосу, в той час як представники інших країн ЄС - ні.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон пізніше проведе переговори з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що Девід Кемерон хоче прискорити процес підготовки до референдуму щодо членства країни в ЄС і провести його вже в 2016 році.

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Кемерон після перемоги консерваторів на виборах підтвердив намір у 2017 році провести національний референдум щодо членства країни в ЄС.

В свою чергу глава Європейської ради Дональд Туск розраховує, що Велика Британія залишиться у складі Євросоюзу.