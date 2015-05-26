У Польщі офіційно підтвердили перемогу Дуди на виборах президента
10:40, 26 травня 2015Світ
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Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила перемогу у другому турі президентських виборів лідера опозиційної партії «Право і справедливість» Анджея Дуди.
REUTERS
За даними ДВК, за Дуду проголосували 51,55% виборців.
Нинішнього главу держави Броніслава Коморовського підтримали 48,45%.
Явка у другому турі президентських виборів у Польщі, що відбувся 24 травня, становила 55,34%, передає «Польське радіо».
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Як повідомляв УНІАН, дані екзит-полів також демонстрували перемогу Дуди на виборах президента Польщі.
Коморовський уже визнав свою поразку і привітав опонента з перемогою.
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