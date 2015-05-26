У США поліція оголосила евакуацію туристів біля Капітолію і Конгресу - ЗМІ
20:26, 26 травня 2015Світ
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Сотні туристів змушені покинути Східну галявину між Капітолієм і Бібліотекою конгресу.
REUTERS
У Вашингтоні поліція евакуювала відвідувачів Капітолійського пагорба в Центрі для відвідувачів і Конгресі, пише Associated Press.
Поліцейські не пояснюють, що відбувається, евакуація почалася після голосового оголошення в офісах Конгресу. Поліція не вдавалася в подробиці, пояснюючи все надзвичайною ситуацією.
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Сотні туристів змушені покинути Східну галявину між Капітолієм і Бібліотекою конгресу.
Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що біля Капітолію у Вашингтоні відбулася стрілянина. Тоді підозрюваний у стрілянині був нейтралізований, але будівлю Капітолію США закрили через запобіжні заходи.
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