У США поліція оголосила евакуацію туристів біля Капітолію і Конгресу - ЗМІ

У Вашингтоні поліція евакуювала відвідувачів Капітолійського пагорба в Центрі для відвідувачів і Конгресі, пише Associated Press.

Поліцейські не пояснюють, що відбувається, евакуація почалася після голосового оголошення в офісах Конгресу. Поліція не вдавалася в подробиці, пояснюючи все надзвичайною ситуацією.

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Сотні туристів змушені покинути Східну галявину між Капітолієм і Бібліотекою конгресу.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що біля Капітолію у Вашингтоні відбулася стрілянина. Тоді підозрюваний у стрілянині був нейтралізований, але будівлю Капітолію США закрили через запобіжні заходи.