Соратник Нємцова перебуває між життям і смертю

26 травня Кара-Мурзу було доставлено у лікарню ім. Пирогова у важкому стані. Лікарі тривалий час не могли поставити діагноз, проте потім зупинилися на "гострій нирковій недостатності", пише Lb.ua з посиланням на російські ЗМІ.

За словами батька публіциста, не виключено, що причиною хвороби стало харчове отруєння. При цьому версію про умисне отруєння його сина ким-небудь Кара-Мурза-старший категорично відхилив.

За словами батька журналіста, ніч минула погано. "Максимум можливого вже задіяно, а толку немає", - у розпачі констатував він.

Інтернет-видання "Блокнот" пише, що журналіст перебуває між життям і смертю. Наразі вирішується питання про його госпіталізацію за кордоном, не виключено, що в Ізраїлі.

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Разом з тим, Кара-Мурза-старший зазначив, що відмовляється вірити у версію, висунуту ізраїльським токсикологом, який оглядав його сина. Ізраїльський лікар прийшов до висновку, що погіршення стан хворого може бути пов'язано з несумісністю прийнятих ним препаратів.

За інформацією близького знайомого Кара-Мурзи, у журналіста відмовили всі внутрішні органи, а його життя підтримується за допомогою апарату життєзабезпечення.

Для огляду хворого викликали фахівця з Франції. Якщо Кара-Мурзу-молодшого буде визнано транспортабельним, його в терміновому порядку буде госпіталізовано в одну із зарубіжних клінік.