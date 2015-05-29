В Індії за минулу добу від спеки померли 500 осіб

Про це з посиланням на телеканал India TV повідомляє ТАСС.

"Офіційна статистика на вечір четверга - 1818 загиблих, проте минула задушлива ніч, яка не принесла полегшення розпеченим від спеки містам і селам Індії, без сумніву, забрала сотні життів", - зазначає директор метеорологічного центру Хайдарабада доктор Редді.

"Подвоєння числа летальних випадків - у неділю 119, у вівторок - 236, у четвер - понад 440 загиблих - свідчить про те, що негативні наслідки тривалої спеки в діапазоні 43-48 градусів будуть вбивати найбільш ослаблених людей навіть після настання похолодання", - упевнений експерт.

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Відзначається, що в цьому літньому сезоні температура в більшості районів Індії вище норми на 7 градусів. У столиці Нью-Делі повітря в тіні розжарюється до 45-46, на півдні країни вона доходить до 47-48 градусів, побиваючи багаторічні рекорди. Нетиповим є те, що в цьому році спека поширилася практично на всю територію країни, і навіть у передгір'ях Гімалаїв, у штаті Хімачал-Прадеш, де рятувалися влітку від спеки колонізатори-англійці, повітря розжарилося до 42 градусів.

Найбільш спекотна погода спостерігається в південних штатах Андхра-Прадеш і Телангана, де загинули 1,3 тис. осіб і 470 осіб відповідно. Там температура протягом дня піднімалася до 47 градусів Цельсія.

Уряд штату Андхра-Прадеш оголосив про відкриття мобільних пунктів допомоги, де всі бажаючі зможуть отримати питну воду і молоко.

Як повідомили в Індійському метеорологічному департаменті, спекотна погода збережеться, як мінімум, до кінця тижня.