Ураган у Тихому океані за кілька годин посилився до четвертої категорії

Ураган "Андрес", що сформувався в Тихому океані, за чотири години посилився до четвертої категорії, повідомляє РИА Новости з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, швидкість вітру усередині урагану досягає 220 кілометрів на годину. Ураган розташовується приблизно в 1,2 тисячі кілометрів на північний захід від мексиканського штату Нижня Каліфорнія і рухається на захід зі швидкістю 9 кілометрів на годину. Всього близько чотирьох годин тому метеорологи віднесли ураган третьої категорії.

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Як повідомлялося раніше, синоптики знову попереджають про можливі сильні дощі у штатах Халіско, Коліма та Мічоакан.

За прогнозами Національного ураганного центру Майамі, протягом 48 годин ураган має поступово стихнути. На думку метеорологів, ураган не несе в собі загрози для прибережної зони.

Нагадаємо, у 2013 році урагани "Інгрід" і "Мануель" в Мексиці забрали життя майже 160 осіб, 1,7 мільйона жителів постраждали.