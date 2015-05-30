Біля берегів Мексики сформувався перший цього року ураган "Андрес"
02:42, 30 травня 2015Світ
297 0
Перший у цьому році ураган сформувався в п'ятницю біля берегів Мексики у Тихому океані і отримав ім'я "Андрес".
Ураган сформувався в п'ятницю біля берегів Мексики / weather.com
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на мексиканську комісію по водним ресурсам.
Зараз швидкість вітру в урагані досягає 120 кілометрів на годину з поривами до 150 кілометрів на годину, і він буде посилюватися.
Зараз швидкість вітру в урагані досягає 120 кілометрів на годину / weather.com
"Андрес" знаходиться наразі в 1,2 тисячі кілометрів від узбережжя штату Південна Нижня Каліфорнія. Національна система цивільної оборони Мексики попередила про потенційну загрозу його проходження для штатів Коліма, Халіско та Мічоакан.
nasa.gov
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter