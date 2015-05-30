Біля берегів Мексики сформувався перший цього року ураган "Андрес"

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на мексиканську комісію по водним ресурсам.

Зараз швидкість вітру в урагані досягає 120 кілометрів на годину з поривами до 150 кілометрів на годину, і він буде посилюватися.

"Андрес" знаходиться наразі в 1,2 тисячі кілометрів від узбережжя штату Південна Нижня Каліфорнія. Національна система цивільної оборони Мексики попередила про потенційну загрозу його проходження для штатів Коліма, Халіско та Мічоакан.