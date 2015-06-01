ЗМІ: Президент Литви пишається включенням свого радника до "чорного списку" Кремля

Про це повідомляє ru.delfi.lt.

За словами глави держави, в складеному Москвою списку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії, числяться "найвідоміші політики Європи".

"Наскільки мені відомо, в цьому списку - найвідоміші політики Європи. Можу тільки радіти тому, що моя радник з питань зовнішньої політики теж в нього внесена поряд з такими відомими прізвищами. Це величезна оцінка", - сказала журналістам Грібаускайте.

У складеному Росією "чорному списку" фігурують прізвища 89 політиків і посадових осіб ЄС. У їх числі - семеро литовців: колишній керівник Литви Вітаутас Ландсбергіс, екс-прем'єр Андрюс Кубілюс, голова Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Артурас Паулаускас, колишній керівник Департаменту держбезпеки Гедиминас Гріна, а також європарламентар ліберал Пятрас Ауштрявічюс, голова Комісії з Литовського радіо і ТВ Едмундас Вайтекунас і радник президента Литви з питань зовнішньої політики Йовіта Нелюпшене.

Читайте також"Підтримка держперевороту" і "гоніння на росіян": Лавров назвав причини заборони європейцям відвідувати РФПрем'єр Альгірдас Буткявічюс назвав складений російськими чиновниками "чорний список" посадовців Європейського Союзу (ЄС) частиною пропагандистської війни.

"Я вважаю, що йде свого роду тотальна війна, тільки зараз з іншого боку. Війна така швидше пропагандистська, я б назвав, інформаційна, і я ставлюся до неї негативно. На мій погляд, це не полегшує двосторонні відносини або просто рішення, які приймаються між ЄС і Росією. Гадаю, це не додасть плюсів в плані довіри", - сказав Буткявічюс.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі не роблять різниці між колишнім єврокомісаром Штефаном Фюле та іншими європейцями, яким заборонено в'їзд в Росію, та називають це рішення РФ необґрунтованим.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

Вона підтвердила, що російська сторона передала список з 89 європейців, але досі не було надано жодних роз'яснень щодо підстав ухвалення такого рішення. "Наша позиція залишається незмінною. Ми сказали, що для всіх імен у списку це рішення було довільним та необґрунтованим. Це стосується всіх, ми не робимо різниці між комісаром та іншими", - наголосила Косьянчич.

Як відомо, РФ передала до Євросоюзу «чорний список» із 89 осіб, серед яких колишній єврокомісар Фюле, депутати Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, Ребекка Хармс, Єжи Бузек, Гі Верхофстадт та інші.