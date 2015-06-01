У Росії прокуратура перевіряє Тору і Танах на екстремізм

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на завуча гімназії Анастасію Сузьміну.

"Співробітники прокуратури 28 травня вилучили з гімназії зразки підручників з єврейських традицій - Тору і Танах. У списку екстремістської літератури вони не значаться. Нам сказали, що буде призначена експертиза, але я не розумію причини такої уваги до цих книг", - сказала Сузьміна.

За словами члена експертної ради з релігієзнавчої експертизи при управлінні міністерства юстиції Свердловської області, доцента кафедри релігієзнавства УрФУ Зої Чернишкової, священні тексти найбільших світових релігій не повинні проходити експертизу.

Читайте такожУ Росії знайшли екстремізм в шкільних тестах на екстремізм"В спільноті релігієзнавців не прийнято експертувати сакральні релігійні тексти. Для мільйонів вірян людей це є святинею, істиною, і така експертиза може образити почуття цих людей. І якщо прокуратура звернеться до нашої ради по експертизу, то, швидше за все, ніяких ознак екстремізму ми не знайдемо", - зазначила Чернишкова.

"Деякий час тому в Томську була схожа ситуація з експертизою релігійно-філософського твору "Бхагавадгіта". Тоді справа трохи не дійшла до міжнародного скандалу", - додала вона.

В прокуратурі Свердловської області повідомили, що почали перевірку вилученої в гімназії "Ор-Авнер" в Єкатеринбурзі книги іудейської релігійної тематики у зв'язку зі зверненням.

Про це заявила керівник прес-служби прокуратури Свердловської області Лідія Смирнова.

"У прокуратуру надходить безліч звернень і за наявності підстав по кожному з них проводиться перевірка. В даному випадку також надійшло звернення, за яким розпочато перевірку", - пояснила вона, не назвавши, звідки прийшло звернення.

"На сьогоднішній день перевірка не завершена, у зв'язку з чим говорити про її результати передчасно", - додала Смирнова.