Прем'єр Литви назвав "чорний список" РФ частиною пропагандистської війни
22:10, 01 червня 2015Світ
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Складений російськими чиновниками "чорний список" посадовців Європейського Союзу (ЄС) - це частина пропагандистської війни.
Прем'єр Литви назвав "чорний список" РФ частиною пропагандистської війни / 15min.lt
Про це заявив прем'єр Литви Альгірдас Буткявічюс, повідомляє видання Delfi.
"Я вважаю, що йде свого роду тотальна війна, тільки зараз з іншого боку. Війна швидше пропагандистська, я б назвав, інформаційна, і я ставлюся до неї негативно.
На мій погляд, це не спрощує двосторонні відносини або просто рішення, які приймаються між ЄС і Росією. Думаю, це не додає плюсів у плані довіри", - сказав Буткявічюс.
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У складеному Росією списку, який оприлюднили ЗМІ, але який не оприлюднений офіційно, фігурує 89 політиків ЄС.
Поміж інших литовських політиків у списку також прем'єр Литви Андрюс Кубілюс.
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