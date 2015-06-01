Прем'єр Литви назвав "чорний список" РФ частиною пропагандистської війни

Про це заявив прем'єр Литви Альгірдас Буткявічюс, повідомляє видання Delfi.

"Я вважаю, що йде свого роду тотальна війна, тільки зараз з іншого боку. Війна швидше пропагандистська, я б назвав, інформаційна, і я ставлюся до неї негативно.

На мій погляд, це не спрощує двосторонні відносини або просто рішення, які приймаються між ЄС і Росією. Думаю, це не додає плюсів у плані довіри", - сказав Буткявічюс.

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У складеному Росією списку, який оприлюднили ЗМІ, але який не оприлюднений офіційно, фігурує 89 політиків ЄС.

Поміж інших литовських політиків у списку також прем'єр Литви Андрюс Кубілюс.