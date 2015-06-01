В Чехії не готові визначити дату вступу країни до єврозони
Нинішній уряд Чехії не готовий визначити дату вступу країни до єврозони.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка, повідомляє Українська правда з посиланням на Ceske Noviny.
"Коаліційна угода передбачає, що нинішній уряд не встановлюватиме дати входження до зони євро. Наразі це виглядає нереалістично", - сказав він.
"Нам необхідно ще кілька років, щоб підійти до стандартів єврозони. Тоді буде сенс звернутись до обговорення дат", - додав Соботка.
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В той же час міністр фінансів Андрій Бабіш і партнер Соботки по коаліції запропонував разом з виборами у 2017 році провести референдум, який не матиме зобов’язального характеру, щодо членства у єврозоні.
Наразі до єврозони входять 19 держав. Останньою до неї приєдналася Литва, яка використовує євро з 1 січня 2015 року.