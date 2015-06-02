Проукраїнський сенатор Ліндсі Грем йде в президенти від республіканців - ЗМІ



Про своє рішення 59-річний сенатор оголосив, виступаючи перед прихильниками у своєму штаті, повідомляє РИА Новости.

Грем став дев`ятим республіканцем, який прийняв рішення про участь у президентській кампанії. Раніше в гонку вступили сенатори Марко Рубіо, Тед Круз, Ренд Пол і Марк Хакабі. Крім того, про президентські амбіції заявили колишній сенатор Рік Санторум, колишня глава компанії НР Карлі Фіоріна, колишній відомий нейрохірург Бен Карсон і колишній губернатор Нью-Йорка Джордж Патакі. Найбільш сильними ймовірними кандидатами вважаються колишній губернатор Флориди Джеб Буш і нинішній губернатор Вісконсіна Скотт Уокер, однак вони поки не оголосили про свої наміри.

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У другій великій партії - демократичній - кандидатів набагато менше. Чинний президент Барак Обама не може висуватися на третій термін. Про своє висунення заявила колишня держсекретар Хіларі Клінтон. Поки що конкуренцію Клінтон зважився скласти сенатор-ліберал Берні Сандерс і колишній губернатор штату Меріленд демократ Мартін O`Меллі. Крім того, про висунення своєї кандидатури на пост президента від демократичної партії має намір оголосити колишній губернатор штату Род-Айленд Лінкольн Чейф, який раніше був у таборі республіканців.

Грем - уродженець Південної Кароліни, юрист за освітою. У 1980-і роки служив у ВПС, має звання полковника. Політичну кар`єру розпочав в 1992 році, обирався від свого штату в палату представників. З 2002 року тричі обирався в сенат від Південної Кароліни.

Грем відомий як прихильник активної зовнішньої політики США і належить до так званих ”яструбів”. Серед його друзів і соратників - сенатор Джон Маккейн, якого він раніше підтримував на президентських виборах.

Як вважає Маккейн, Ліндсі Грем є найпалкішим прихильником політики України серед усіх нинішніх кандидатів.Рніше він не раз закликав владу Сполучених Штатів збільшити підтримку України, причому не тільки у фінансовому плані, але і в питанні надання летального зброї.

Грем не був одружений і не має дітей.