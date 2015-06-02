Бойовики "Ісламської держави" пригрозили голубоводам публічною прочуханкою

Духовні лідери «Ісламської держави» (ІД) випустили розпорядження, згідно з яким голубівників піддаватимуть публічній прочуханці. Голубоводам дали тиждень, аби припинити цю визнану порочною практику. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Указ був виданий бойовиками з так званої провінції Євфрат, що простягається від сирійського міста Дейр-ез-Зор до іракського Анбара. На думку духовних наставників ІД, вид пташиних геніталій над головою є образливим для ісламу.

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З початку 2015 року джихадисти в іракській провінції Діяла заарештували 15 хлопчиків і стратили трьох з них за розведення цих птахів. Бойовики заявили, що птахівництво заважало їм проводити більше часу в молитвах Аллаху.

ІД і раніше вводила заборони, що викликали подив світового співтовариства. Так, бойовики прийняли закон, за яким чоловікам у вузьких джинсах, а також тим, хто слухає музику на мобільному телефоні, курцям і тим, хто спізнюється на молитву, загрожує в'язниця.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» влітку 2014 року встановило контроль над деякими територіями Сирії та Іраку і проголосило халіфат зі столицею в Мосулі.