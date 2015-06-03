Орбан передумав вводити в Угорщині смертну кару
Угорщина не має наміру вводити смертну кару.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє Українська правда з посиланням на видання 444.hu.
"Смертну кару запровадити неможливо, Угорщина не мала такого наміру" - заявив Орбан.
Таким чином глава угорського уряду відреагував на слова президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про те, що введення смертної кари Угорщиною могло б стати підставою для виключення країни з ЄС.
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"Тому, хто вводить смертну кару, немає місця в Європейському союзі", — заявив Юнкер.
Орбан визнав, що Юнкер має рацію, коли говорить "що жодна держава-член не може вводити закони, які суперечать рамковим угодам ЄС".
Нагадаємо, Орбан раніше заявив, що смертну кару слід повернути до порядку денного в Угорщині.