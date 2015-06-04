Російські військові в Придністров'ї відпрацьовують проведення диверсій "у тилу противника"

Військові розвідники оперативної групи російських військ у Придністров'ї відпрацьовують проведення диверсій «у тилу супротивника».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони РФ, російські військові під час тренувань відпрацювали завдання в умовах, наближених до бойових, у денний і нічний час доби.

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«Військовослужбовці виконали напад на пост умовного противника, засідку та інші елементи тактико-спеціальної підготовки. Розвідники також відпрацювали практичні завдання при організації пошуку, дозору і спостереження за об'єктом «противника», розкриття системи охорони та прихованого проникнення на особливо важливий об'єкт з метою одержання розвідданих», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після російського вторгнення в Крим і Донбас на об'єктах інфраструктури в Одеській області було здійснено кілька терактів.

29 квітня начальник Управління Служби безпеки України в Одеській області Сергій Батраков заявив, що фінансування скоєних терактів і диверсій здійснюється з РФ.