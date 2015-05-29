Указ Путіна про військові втрати натякає на присутність російських військ в Україні – Amnesty International

Про це йдеться в заяві Amnesty International.

"Цей указ є не тільки кричущим нападом на свободу вираження, він також має зловісні натяки, які активізують спекуляції відносно того, що президенту Путіну є що приховувати - зокрема втрати, понесені російською армією в Україні", - сказав Джон Дальхузен, директор Amnesty International в Європі та Центральній Азії.

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Окрім того, за його словами, цей крок також збільшує побоювання за безпеку російських працівників ЗМІ та громадських активістів, які вже піддавалися переслідуванням через спроби незалежно висвітлювати конфлікт в Україні.

Так, у серпні минулого року кілька журналістів зазнали низки окремих нападів через спроби висвітлити таємні похорони російських військовослужбовців, убитих в Україні.

"Цей новий указ піднімає деякі тривожні питання, наприклад, чи можуть журналісти та громадські активісти бути притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею "зрада" через висвітлення ймовірних російських військових втрат в Україні", — сказав Дальхузен.

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Інший наслідок, як зазначається, полягає в тому, що сім’ї військовослужбовців, загиблих під час "спеціальних операцій", будуть позбавлені правди про долю своїх близьких.

"Кремль багаторазово заперечував будь-яку причетність до бойових дій на території Україні, проте супутникові знімки та свідчення, зібрані Amnesty International, вказують на беззаперечні докази нарощування російського озброєння та артилерії на сході України та на підбурювання Росією сепаратистів до скоєння воєнних злочинів", - резюмували в заяві.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін відніс до державної таємниці дані про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.

Нагадаємо, згідно з матеріалами доповіді російського опозиціонера Бориса Нємцова, опублікованими після його вбивства, всі ключові військові успіхи проросійських бойовиків на Донбасі були забезпечені частинами російської армії.

Згідно з доповіддю, тільки в боях під Дебальцевим на Донеччині в січні-лютому 2015 загинули 70 російських десантників, під Іловайськом загинули близько 150 російських солдатів.

Також там стверджується, що вербування, озброєння і перекидання на Донбас бойовиків- "добровольців" здійснює російська влада.

Про присутність частин російської регулярної армії на сході України неодноразово заявляли влада України, країн ЄС, США та в командуванні НАТО. Росія всі звинувачення та докази відкидає, заявляючи, що російські громадяни, які воюють в Україні, це добровольці, які звільнилися зі служби в армії або взяли відпустку, і самостійно придбали або захопили зброю.

Згідно з останніми даними штабу АТО, оприлюдненими 23 травня, на окупованих територіях Донбасу перебувають близько 8860 російських військових.