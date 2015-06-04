ЗС США проведуть навчання з естонськими військовослужбовцями

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на головний штаб сил оборони Естонії.

Прибуття військовослужбовців армії США є частиною операції Atlantic Resolve, метою якої є демонстрація Естонії, Латвії та Литві солідарності союзників по НАТО і гарантії безпеки балтійського регіону.

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"Ця операція продемонструє нашу можливість швидко передислокувати наші підрозділи в країнах Балтії, при необхідності швидко реагувати на можливу кризу або загрозу нашим союзникам", - сказав командир роти капітан Джонатан Пьюніо.

Американський підрозділ до кінця червня буде розміщуватися на військовій базі в місті Тапа. Навчання пройдуть на Центральному полігоні і в зоні для навчань бойової техніки Нурсіпалу. У завдання естонських військовослужбовців входять прийом і забезпечення логістичної та медичної підтримки союзників.