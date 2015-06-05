Хакери викрали персональні дані близько 4 мільйонів службовців урядових структур США

Як повідомило міністерство національної безпеки США, припускається, що це сталося на початку травня в результаті несанкціонованого проникнення невідомих осіб в інформаційні комп'ютерні системи, пише ТАСС.

"ФБР веде розслідування та має намір встановити, як і чому це сталося", - заявило МНБ. За його словами, службові відомості, які опинилися розкриті, зберігалися, зокрема, у федеральному управлінні, що відповідає за підбір співробітників центральних міністерств і відомств і надання їм доступу до секретної інформації.

Читайте такожХакери зламали сайт авіакомпанії Lufthansa і отримали доступ до сторінок клієнтівАмериканські офіційні особи зазначили, що витік інформації може торкнутися до 4 млн осіб у всіх урядових структурах. Звідки могла статися кібератака хакерів на федеральні бази даних у США, в МНБ не уточнили, проте в американських ЗМІ з'явилися повідомлення з посиланням на неназваних представників влади, що комп'ютерна атака була ініційована в Китаї.

Як повідомляв УНІАН раніше, Федеральна податкова служба США вважає, що до розкрадання податкових декларацій більше 100 тисяч американських громадян причетні російські хакери.