США і ЄС серйозно обмірковують доцільність посилення санкцій щодо Росії - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі під час візиту до Лондона, передає ТАСС.

Він переконаний в тому, що якісь додаткові заходи будуть вжиті західними союзниками у відповідь на випадки порушення режиму припинення вогню в Україні.

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Керрі також вкотре підтвердив, що Вашингтон продовжує вивчати можливість поставок зброї Києву.

За словами глави американського зовнішньополітичного відомства, він очікує, що президент США Барак Обама "в наступні кілька днів" прийме рішення про подальші кроки Вашингтона у зв'язку із становищем в Україні.

Раніше держсекретар заявив, що позиція, яку Росія займає щодо конфлікту на сході України, "повністю суперечить" тому, чого упродовж останнього часу "домагалася міжнародна спільнота".

"Переконаний, в найближчі дні всім стане очевидно, що ми не маємо наміру грати в ігри і ставати учасниками цієї надзвичайно боягузливої політики (окремих країн стосовно конфлікту в Україні)", - наголосив глава американської дипломатії.

Поки що ж ми продовжуємо обговорювати те, якими мають бути наші наступні санкційні кроки, і коли ці кроки буде доцільно зробити.

У свою чергу, його британський колега Філіп Хаммонд назвав поточну ситуацію на сході України "неприпустимою".

"Угода про припинення вогню була підписана лише десять днів тому, однак те, як систематично вона порушується - просто неприпустимо", - заявив глава МЗС Сполученого Королівства.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангела Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики постійно порушували режим перемир'я.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії в Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.