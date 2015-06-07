BBC: Британія не бачить підготовки російського наступу на Донбасі

Велика Британія не вважає, що Україна перебуває на порозі нового наступу російських або проросійських сил.

Про це в інтерв’ю ВВС Україна заявив міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд.

Про загрозу російського вторгнення після активізації боїв біля Мар’їнки заявив президент України Петро Порошенко.

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Проте, на думку Хеммонда, загострення ситуації та бої біля Мар’їнки свідчать, що Москва не відмовляється від найрадикальнішого сценарію.

"Були певні тривожні ознаки нарощування активності як російських сил, так і підконтрольних Росії сепаратистських сил. З нашої точки зору, немає явних ознак того, що все це є передумовою російського наступу. Але це говорить нам, що Володимир Путін залишає собі всі можливі варіанти дій й не виключає військового варіанту", - заявив міністр.

Він додав, що за результатами зустрічі "Великої сімки" у Німеччині і майбутнього засідання Європейської ради країни Заходу збираються дати зрозуміти Москві, що не будуть терпіти порушення Росією зобов’язань за Мінськими угодами.