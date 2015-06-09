Кремль: формати G7 і G8 не відображають реальну розстановку балансів у світі
01:42, 09 червня 2015Світ
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що формати G7 і G8 не дозволяють ефективно обговорювати світові проблеми
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости.
За словами Пєскова, президент РФ концентрується на роботі в інших форматах, які відображають реальний баланс сил.
"Дискусії: запрошували Путіна, не запрошували, запросять, не запросять, важко це чи легко — хочеться ще раз повторити: президент Росії концентрується на роботі в інших, набагато більш ефективних зараз форматах, які відображають реальну розстановку, скажімо так, всіх балансів у світовому економічному просторі і так далі", — сказав Пєсков журналістам.
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