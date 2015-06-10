Оборонна зброя зі США допомогла б Україні зупинити агресію РФ - Яценюк

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це Яценюк сказав в інтерв’ю каналу CNN у ході робочого візиту до Вашингтона.

Він привітав рішення уряду США направити до України військових для проведення тренувальної місії бійців української Нацгвардії, а також надати технічну допомогу у вигляді електронного оснащення.

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«Але нам потрібно більше, насамперед – оборонна зброя, щоб зупинити Росію», - наголосив він.

Яценюк нагадав, що Росія постачає терористам сотні танків і гармат, сучасну артилерію, навіть SA-11, SA-15 та SA-22.

«Понад 10 тисяч російських військових перебувають на території України. І 30 тисяч очолюваних Росією терористів, тренованих російською ФСБ та російською армією», - додав прем’єр.

Яценюк наголосив, що президент РФ Володимир Путін «бореться не тільки з Україною – він бореться з усім вільним світом».

«Потрібно усвідомити, що Росія становить загрозу для США, ЄС та світового порядку», - сказав він.

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При цьому прем’єр зазначив, що єдине рішення для деескалації ситуації, яке є сьогодні, що на порядку денному, – це Мінські домовленості.

«Але щоб зробити це рішення реальним і щоб виконати Мінські домовленості, ми повинні підкріпити дипломатичні зусилля сильною українською армією», - сказав Яценюк. Також він додав, що США повинні захистити світ і підтримати Україну.

Прем'єр наголосив на необхідності збереження єдності між ЄС та США і «діяти сміливо, мудро та спільно проти російської агресії».

«Вільний світ має зупинити російську агресію і змусити Росію заплатити ціну та дотримуватися міжнародного права», - сказав прем’єр.