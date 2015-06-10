Опитування: європейці не хочуть захищати союзників від Росії - BBC

Метою дослідників з американської незалежної соціологічної компанії Pew Research Center було визначити, як ставляться до української кризи жителі Північної Америки, Європи, так само як і самі українці з росіянами.

Про це пише BBC Україна.

Опитування провели в шести найбільших країнах НАТО в Європі: Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії та Великобританії, а також в США і Канаді.

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І хоча деякі висновки дослідження цілком узгоджуються з іншими опитуваннями, деякі результати дають нове уявлення про тенденції в громадській думці.

Ймовірно, найбільш вражаючим є небажання багатьох опитаних в Європі брати участь у серйозному військовому протистоянні з Росією: як в Україні, так і будь-де в Європі.

Можливо, найцікавіший результат дали відповіді на запитання: "Якщо Росія вступить у серйозний військовий конфлікт з однієї з сусідніх країн, що є союзником НАТО, чи повинна наша країна використовувати силу для захисту союзника?"

Це питання безпосередньо пов'язане з базовим принципом Північноатлантичного договору від 1949 року, що став установчим документом створення НАТО. У п'ятій статті договору вказується, що "збройний напад на одного учасника... буде розглядатися як напад на всіх".

Це головна причина, з якої маленькі країни - сусіди Росії, такі як республіки Прибалтики, прагнули вступити до НАТО. Зобов'язання щодо забезпечення колективної безпеки були життєво необхідними для них, щоб не залишитися сам на сам з Росією, якщо б їх страхи про вторгнення стали реальністю.

Однак згідно з результатами опитування громадської думки в шести найбільших країнах НАТО в Європі, підтримку втіленню в життя принципу колективної оборони респонденти зустрічають без ентузіазму.

У середньому менше половини (48%) опитаних підтримують ідею використання сили для допомоги іншій країні у разі нападу на цю країну Росії.

Найбільше противників цієї ідеї в Німеччині: 58% респондентів сказали, що їхня країна не повинна використовувати військову силу для захисту союзників по НАТО від Росії.

Французи також не підтримують цю ідею, противників використання сили проти Росії - 53%.

Навіть у Британії, яку вважають твердим прихильником ідеї євроатлантичного партнерства, використання сили для захисту союзників підтримують менше половини опитаних.

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Інша картина у США і Канаді. У США - прихильників цієї ідеї 56%, в Канаді - 53%.

Також цікавою є розбіжність у думках всередині країн-членів НАТО щодо того, чи несе Росія відповідальність за насильство на сході України.

57% опитаних у Польщі звинувачують у цьому Москву, однак у Німеччині та Італії такої точки зору дотримуються лише 29% учасників опитування. У багатьох країнах близько чверті опитаних важко відповісти на це питання.