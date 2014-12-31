Меркель: ключ до розв'язання української кризи - європейська єдність

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні, передає DW.DE. Вона наголосила на єдності Європи як ключі до розв'язання кризи в Україні та утвердження сили права.

Читайте такожЯценюк зустрінеться з Меркель у Берліні на Різдво

Не підлягає сумніву, наголосила Ангела Меркель, що "ми хочемо безпеки в Європі разом з Росією, а не проти Росії". Однак, зауважила глава німецького уряду, не підлягає сумніву і те, "що Європа не може погодитися і не погодиться з так званим правом сильнішого, який зневажає міжнародне право". Саме з позиції "сильнішого", на думку канцлерки, Росія діє на Сході України. "При цьому Європа не дасть себе розколоти, вона діятиме згуртовано задля захисту мирного порядку та своїх цінностей", - наголосила канцлер.

У звоєму зверненні Ангела Меркель також звернула увагу на загрозу, яка походить від бойовиків "Ісламської держави".

Водночас канцлерка закликала співгромадян не підтримувати демонстрації правопопулістьського руху Pegida, які здебільшого спрямовані проти мусульман та імігрантів. Вона зауважила, що активістами цього руху керують "упередження" та ненависть до мусульман та мігрантів. У новому році Німеччина має стати ще більше згуртованою, наголосила Ангела Меркель. "Це зробить наше суспільство більш людяним і успішним", - підкреслила вона.