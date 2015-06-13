США призупинили видачу віз через технічні несправності

Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає ТАСС.

"Ця проблема не стосується конкретно якоїсь країни, документа про громадянство або візової категорії", - запевнили в Держдепі.

Причиною інциденту стала відмова обладнання, на якому зберігається консульська база даних. Люди, які подали свої заявки після 9 червня, тепер, швидше за все, зіткнуться з затримкою оформлення документів.

У відомстві наголосили, що цей інцидент стосується виключно зарубіжних представництв США.

Читайте такожСША посилюють перевірку іноземців, яким не потрібна віза для в'їздуВ Держдепі жалкують про те, що трапилося. "Ми намагаємося якомога швидше виправити цю проблему і вважаємо, що система скоро повністю запрацює", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року бюро консульських справ Державного департаменту США також тимчасово припиняло видавати візи з-за технічних проблем.