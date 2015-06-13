ЦРУ розсекретило документи про теракт 11 вересня
Даний 500-сторінковий документ детально розкриває список "систематичних проблем" у ЦРУ, які призвели до нездатності протистояти задумам Усами бен Ладена
Через десять років після терактів 11 вересня 2001 року Генеральний інспектор ЦРУ завершив свою доповідь щодо причин провалів американської розвідки щодо запобігання цієї терористичної атаки. І в п'ятницю 12 червня поточного року цей звіт було розсекречено.
Даний 500-сторінковий документ детально розкриває список "систематичних проблем" в ЦРУ, які призвели до нездатності протистояти задумам Усами бен Ладена, повідомляє ZN.UA з посиланням на CNN.
Звіт не містить кардинально нових спостережень, але надає додатковий аналіз раніше проведених державних розслідувань.
"Щодо деяких питань, група дійшла до висновку, що управління (ЦРУ) і його співробітники не виконували свої обов'язки належним чином", - йдеться в доповіді.
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Також наголошується, що ЦРУ не виробило комплексну стратегію для боротьби з терористичним угрупуванням "Аль-Каїда".
Крім цього, у звіті йдеться, що немає ніяких доказів підтримки "Аль-Каїди" з боку уряду Саудівської Аравії.