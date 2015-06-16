Росія обіцяє вжити заходів в разі розміщення винищувачів США у Східній Європі

Про це заявив представник міноборони Росії генерал Юрій Якубов. За його словами, "це буде найагресивнішим кроком Пентагону і НАТО з часів "холодної війни" минулого століття", передає DW.DE. На його думку, за таких обставин Росії нічого не лишається, окрім як нарощувати свої сили на західному кордоні.

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Представник міноборони РФ заявив, що "передусім буде посилено угрупування військ по всьому периметру західного кордону Росії, включно з новими формуваннями танкових, артилерійських та авіаційних частин". Окрім того, у Калінінградській області планують здійснити переозброєння, розмістивши там нові оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Зазнає змін, за його словами, і загальновійськове угруповання військ у Білорусі.

Юрій Якубов підкреслив, що Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі, а тому не буде зв'язана жодними обмеженнями щодо кількості танків, літаків, артилерійських систем у прикордонних регіонах.

Напередодні Польща та Литва підтвердили, що ведуть переговори із США щодо розміщення на своїх територіях американських танків Abrams і бойових машин Bradley. Це може стати першим в історії випадком передачі Вашингтоном військових озброєнь країнам, які раніше входили до СРСР або перебували у його сфері впливу.