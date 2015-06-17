Санкції проти Росії не вплинули на політичний курс Путіна - Білий дім

Про це пишуть РИА Новости.

"Санкції вплинули на російську економіку, але в результаті не було стратегічних змін, які, як ми сподівалися, міг би вчинити Володимир Путін", — зазначив Ернест, додавши, що, на його думку, політика Путіна полягає у "втручанні в ситуацію на Україні".

За словами представника Білого дому, прогнози розвитку російської економіки, курс рубля і цифри відтоку капіталів показують, що санкції проти Росії працюють.

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Журналісти просили Ернеста також прокоментувати рейтинги Путіна в Росії, які складають, за їх словами, 88%. "Я не бачив цього опитування. Яким би скептиком я не був щодо опитувань у США, я думаю, що я цілком можу бути ще більшим скептиком щодо опитувань, які проводяться в Росії", — відповів Ернест.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами представника Білого дому Джоша Ернеста, Сполучені Штати Америки стурбовані потоком забезпечення Росією терористів в Україні.