Санкції проти Росії не вплинули на політичний курс Путіна - Білий дім

02:19, 17 червня 2015
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Прес-секретар Білого дому Джош Ернест повідомив, що санкції проти Росії не змусили російського президента Володимира Путіна змінити політичний курс.

radiosvoboda.org

Про це пишуть РИА Новости.

"Санкції вплинули на російську економіку, але в результаті не було стратегічних змін, які, як ми сподівалися, міг би вчинити Володимир Путін", — зазначив Ернест, додавши, що, на його думку, політика Путіна полягає у "втручанні в ситуацію на Україні".

За словами представника Білого дому, прогнози розвитку російської економіки, курс рубля і цифри відтоку капіталів показують, що санкції проти Росії працюють.

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Журналісти просили Ернеста також прокоментувати рейтинги Путіна в Росії, які складають, за їх словами, 88%. "Я не бачив цього опитування. Яким би скептиком я не був щодо опитувань у США, я думаю, що я цілком можу бути ще більшим скептиком щодо опитувань, які проводяться в Росії", — відповів Ернест.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами представника Білого дому Джоша Ернеста, Сполучені Штати Америки стурбовані потоком забезпечення Росією терористів в Україні.

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