ЄС виділить Грузії 3 мільйони євро для боротьби з наслідками масштабної повені
Для боротьби з наслідками повеней у Тбілісі Європейський союз виділить Грузії 3 млн євро.
Про це повідомили у Єврокомісії, передає "Європейська правда".
Як зазначається, кошти будуть надані через бюджетну підтримку.
"Мої думки з жертвами цих руйнівних повеней. Європейський Союз стоїть поруч з народом Грузії і готовий надати допомогу сім'ям у Тбілісі для того, щоб відновити їхні будинки і почати нове життя", - заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганес Хан.
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Крім того, Єврокомісія також надасть €400 тис. гуманітарних коштів для допомоги найбільш постраждалим сім'ям.
Це фінансування допоможе Грузії у наданні надзвичайної допомоги, включаючи продовольство, предмети домашнього вжитку, таких як ковдри й кухонні набори, вода, предмети гігієни та ліки.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 червня в Тбілісі після сильної зливи настала руйнівна повінь.