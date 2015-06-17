ЄС виділить Грузії 3 мільйони євро для боротьби з наслідками масштабної повені

Про це повідомили у Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, кошти будуть надані через бюджетну підтримку.

"Мої думки з жертвами цих руйнівних повеней. Європейський Союз стоїть поруч з народом Грузії і готовий надати допомогу сім'ям у Тбілісі для того, щоб відновити їхні будинки і почати нове життя", - заявив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганес Хан.

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Крім того, Єврокомісія також надасть €400 тис. гуманітарних коштів для допомоги найбільш постраждалим сім'ям.

Це фінансування допоможе Грузії у наданні надзвичайної допомоги, включаючи продовольство, предмети домашнього вжитку, таких як ковдри й кухонні набори, вода, предмети гігієни та ліки.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 червня в Тбілісі після сильної зливи настала руйнівна повінь.