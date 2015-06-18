У США затримали підозрюваного у масовому вбивстві в афроамериканській церкві
20:35, 18 червня 2015Світ
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Поліція у штаті Південна Кароліна на півдні США повідомила, що затримала підозрюваного в убивстві дев’яти вірян афроамериканської протестантської церкви в місті Чарлстоні.
Ділана Руфа підозрюють у розстрілі вірян протестантської церкви у США / Facebook Ділан Руф
Як повідомив голова поліції міста Ґреґорі Маллен, підозрюваний нападник, 21-річний білий чоловік на ім’я Ділан Руф, узятий під варту й перебуває за ґратами в сусідньому штаті Північна Кароліна, пише Радіо Свобода.
За його словами, нападник сидів у середу, 17 червня серед вірних усередині храму Африканської методистської єпископальної церкви «Еммануїл», а потім відкрив стрілянину.
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Напад розслідують за статтями про злочин на ґрунті ненависті.
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