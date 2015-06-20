Десятки тисяч демонстрантів у Лондоні протестують проти "політики економії" (фото)

Як передає РИА Новости, автобуси з демонстрантами зі всієї країни ще зрання почали прибувати в Лондон. Марш протесту опівдні, як і було заплановано, почав рухатися від будівлі Банку Англії в Сіті у бік Парламентської площі у Вестмінстері, визначеної як місце для мітингу. Організатори оцінюють кількість присутніх у 250 тисяч осіб, поліція оцінок не дає.

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"Ясно, що демонстрація перевершила найсміливіші очікування. Навіть поліція визнає, що тут знаходяться кілька сотень тисяч чоловік. Сьогоднішній день ознаменував не кінець нашої кампанії проти політики економії, а початок масового руху, готового кинути виклик уряду", - заявив журналістам представник організатора акції руху "Народна Асамблеї проти політики економії", що об'єднує різні групи незадоволених.

Список претензій учасників демонстрації досить довгий: зокрема, до них відносяться плановані скорочення витрат на соціальну сферу і пов'язані з цим побоювання, що школи, лікарні і соцслужби не зможуть належним чином обслуговувати населення, а також міграційна політика уряду.

Гасла в учасників акції протесту відповідні: "Вдома, а не ракети Trident", "Врятуйте нашу систему охорони здоров'я", "Дайте матерям прожитковий мінімум".

Крім суто економічних та соціальних, в руках у демонстрантів можна бачити антивоєнні плакати: до акції протесту приєдналися різні антивоєнні групи та організації, в тому числі коаліція "Зупиніть війну" і кампанія "За ядерне роззброєння".

Окрема демонстрація відбулася в суботу в шотландському Глазго. Її організатором виступила організація "Шотландія проти політики економії". За оцінками поліції, в акції протесту взяла участь тисяча демонстрантів.