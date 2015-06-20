Потужний вибух прогримів у столиці Ємену: є жертви
19:25, 20 червня 2015Світ
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У столиці Ємену Сані стався потужний вибух біля шиїтської мечеті. За інформацією очевидців, є загиблі. Точне число жертв поки невідоме.
REUTERS
Вибух стався біля мечеті в старому місті, в яку ходять молитися повстанці-хусити, які контролюють зараз більшу частину столиці.
Напередодні глава МЗС Ємену Ріяд Яссін повідомив, що переговори в Женеві по врегулюванню конфлікту в Ємені завершилися безрезультатно, повідомляє Російська служба ВВС.
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Уряд Ємену вимагає від повстанців залишити захоплені ними території. Повстанці, у свою чергу, вимагають припинити авіаудари по їх позиціям.
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