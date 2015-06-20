Потужний вибух прогримів у столиці Ємену: є жертви

Вибух стався біля мечеті в старому місті, в яку ходять молитися повстанці-хусити, які контролюють зараз більшу частину столиці.

Напередодні глава МЗС Ємену Ріяд Яссін повідомив, що переговори в Женеві по врегулюванню конфлікту в Ємені завершилися безрезультатно, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожУ Ємені знищили колишнього особистого секретаря бен Ладена, "людину номер два" в "Аль-Каїді"

Уряд Ємену вимагає від повстанців залишити захоплені ними території. Повстанці, у свою чергу, вимагають припинити авіаудари по їх позиціям.