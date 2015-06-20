ЗМІ: Путін засумнівався у вагомості позиції Канади в G7

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє Эхо Москвы з посиланням на канал СВС.

"Я не хочу нікого образити, але якщо США скаже, що Росія повинна повернутися в "Велику вісімку“, то прем'єр-міністр Канади змінить свою думку", - цитує Путіна телеканал.

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Нагадаємо, на початку червня відбувся саміт лідерів країн Великої сімки. За підсумками саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що лідери G7 прийняли рішення пов'язати питання санкцій проти Росії з виконанням нею мінських домовленостей.