ЗМІ: Росія поставить до Ірану новітню систему ППО "Антей-2500"

Про це пише КоммерсантЪ.

За даними газети, вчора, 21 червня, заступник міністра закордонних справ Ірану Муртаза Сармади заявив, що Тегеран і Москва ведуть переговори про відкликання позову на $4 млрд, поданого в третейський суд Женеви через відмову Росії поставляти Ірану п'ять дивізіонів системи ППО С-300ПМУ-1.

За інформацією видання, як тільки судовий процес буде згорнуто, Росія укладе з Іраном новий контракт на новітню систему "Антей-2500".

В лютому 2015 року глава "Ростеху" Сергій Чемезов офіційно підтвердив виданню інформацію про те, що Росія запропонувала Ірану замість комплексів С-300ПМУ-1 систему "Антей-2500".

Читайте такожРосія підтвердила домовленості з Іраном про постачання ракет С-300Контракт на поставку п'яти дивізіонів системи С-300ПМУ-1 вартістю близько $800 млн Москва і Тегеран підписали в 2007 році. У 2010 році, після ухвалення Радбезом ООН резолюції N1929 (про заборону на продаж або передачу Ірану важких озброєнь), президент РФ Дмитро Медведєв заборонив поставляти Ірану сучасне озброєння, ввівши відносно Тегерана ще більш жорсткі санкції, ніж це передбачено резолюцією ООН. Операція була анульована, Тегерану повернули аванс ($167 млн), а призначені для іранських військових ЗРК утилізували. Іран у відповідь подав позов до "Рособоронекспорту" (він укладав контракт) на суму близько $4 мільярдів.

13 квітня президент РФ Володимир Путін скасував указ Медведєва, давши зелене світло поставкам систем ППО, які перебували під забороною, проте з низки причин Росія не може поставити Ірану саме З-300ПМУ-1 - зокрема, система вже знята з виробництва.

За інформацією газети, ця позиція була донесена до іранських військових, які після деяких роздумів попередньо зголосилися взяти "Антей-2500". У разі укладення російсько-іранського контракту на п'ять дивізіонів "Антей-2500", Тегеран стане третім влаником комплексу після Венесуели та Єгипту.