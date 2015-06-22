У Польщі призначили головнокомандувача на випадок війни

Про це повідомило президентське Бюро національної безпеки 21 червня, передає Радіо Польща.

"Створення можливості вибору кандидата на посаду Головнокомандуючого збройними силами, який зможе заздалегідь підготуватися до виконання обов'язків, було одним з головних змін, внесених в рамках реформи системи управління Збройними силами, яка почала діяти 1 січня 2014 року", - нагадало Бюро національної безпеки.

Читайте такожНаселення країн НАТО повинно зрозуміти, що мирний період закінчився - міністр оборони ПольщіГоловнокомандувач повинен прийняти командування армією під час війни і підкорятися безпосередньо президентові, що займається захистом держави спільно з урядом. Інші військові завдання, пов'язані з оборонними операціями, наприклад, навчання, залишаються у віданні Міністерства оборони, також і під час війни.

Президент Польщі, підписуючи закон про створення такої посади в структурі управління польською армією 1 квітня 2015 року, зазначав, що "закон озброює польську державу реальною здатністю ефективно і швидко реагувати на потенційну небезпеку та кризи".