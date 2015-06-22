З Москвою краще розмовляти з позиції сили - міністр оборони Німеччини

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькій газеті Bild, повідомляє Deutsche Welle.

"З позиції сили можна краще говорити з Москвою", - заявила вона.

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Міністр оборони Німеччини також зазначила, що погрози Кремля про оновлення атомного арсеналу НАТО повинна зустрічати "тверезою головою і з наполегливо простягнутою рукою".

"Ми хочемо мирно уживатися з Росією", - наголосила вона, звернувши увагу разом з тим на зміну ситуації безпеки, що вимагає прийняття відповідних заходів.

Крім того, за словами німецького міністра, східноєвропейські країни НАТО потребують захисту з боку альянсу. "Ми не забули, що протягом десятиліть Німеччину також захищала НАТО", - додала фон дер Ляєн.