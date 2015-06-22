США позитивно оцінили рішення ЄС щодо продовження санкцій - Держдеп

Про це заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі, повідомляє Радіо Свобода.

Він нагадав, що так само, як у ЄС, у США й інших країнах «Групи семи» чітко заявляли, що прямо пов’язують ці санкції з повним виконанням Мінських домовленостей.

«Ми сподіваємося, що всі країни засудять агресивні дії Росії в Україні і приєднаються до міжнародної спільноти в накладенні санкцій», – додав Кірбі на брифінгу.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Європейський Союз ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю та товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.