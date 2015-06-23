В результаті розгону демонстрантів у Єревані 25 осіб отримали травми

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

За даними Міністерства охорони здоров'я Вірменії, 8 осіб доставлено у медичний центр «Сурб Григор Лусаворіч», четверо – в медцентр «Еребуні», одна особа– в медцентр «Арамянц», дві особи – в першу університетську лікарню імені Мхітара Гераці.

З госпіталізованих 10 осіб отримали легкі садна, забиті місця, їм надана перша медична допомога. Вісім осіб перебувають у медцентрі «Сурб Григор Лусаворіч» і готуються до виписки.

Читайте такожУ Гюмрі поліція розігнала демонстрантів, які підтримали протести в Єревані

Вранці 23 червня також в медичний центр «Вірменія» з різними травмами були доставлені двоє громадян, вони перебувають на стадії обстеження.

У Єревані поліцейські 23 червня вранці водометами розігнали демонстрантів у центрі міста, які прийшли протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію в країні. За попередніми даними поліції, затримані 237 осіб.