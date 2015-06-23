UNICEF: у світі щороку помирають 6 мільйонів дітей віком до п’яти років

Такі дані наведені в звіті дитячого фонду ООН (UNICEF), передає DW.COM Згідно з його даними, 285 тис. жінок не виживають під час пологів. Ще 58 млн дітей не відвідують початкової школи.

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У звіті UNICEF під назвою "Прогрес заради дітей" повідомляється, що попри значні досягнення міжнародної спільноти, "мільйони дітей продовжують жити в бідності, помирають у віці до п’яти років, не відвідують школи і страждають хронічним недоїданням".

Разом з тим експерти наголошують на певній позитивній динаміці. Так, за даними UNICEF, починаючи з 1990 року приблизно вдвічі знизилася смертність новонароджених - з 90 смертельних випадків на тисячу дітей до 43 випадків. Також, у порівнянні з 1990 роком, кількість дітей з недостатньою вагою і недоїданням знизилася на 42 і 41% відповідно. Серед позитивних змін також зниження материнської смертності на 45%.

Спеціалісти UNICEF також зробили прогнози на майбутнє щодо ситуації з підтримкою дітей. За їхніми підрахунками, з нинішніх темпів розвитку, враховуючи прогнозоване зростання кількості населення, до 2030 року в світі помре понад 68 млн дітей від випадків, які можна попередити. Також вони прогнозують, що у 2030 році 119 млн дітей у всьому світі будуть недоїдати. У доповіді зазначається, що ще мине майже 100 років, допоки дівчатка з найбідніших сімей Південної Африки зможуть отримати неповну середню освіту.