Світовий банк надасть потерпілому від землетрусів Непалу фінансову допомогу
19:49, 23 червня 2015Світ
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Світовий банк обіцяє виділити $500 млн потерпілому від сильних весняних землетрусів Непалу.
REUTERS
На відновлення будинків у селах будуть спрямовані $200 млн, ще $100 млн отримає безпосередньо уряд країни, повідомляє радіо "Свобода". На відновлювальні роботи можуть бути перенаправлені ще від $100 до $200 млн, які виділялися раніше Непалу на інші проекти. Відзначається, що в майбутньому ці кошти будуть відшкодовані.
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За оцінками непальського уряду, для ліквідації наслідків землетрусу протягом п’яти років буде потрібно $6,6 млрд.
Кожен четвертий житель Непалу живе менш ніж на $1,25 на день. Після землетрусу в країні на 700 тис. зросла кількість людей, що живуть за межею бідності.
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