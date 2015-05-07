Жертвами землетрусу в Непалі вже стали 7,8 тисяч осіб
18:52, 07 травня 2015Світ
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Кількість загиблих при землетрусі в Непалі досягла 7759 осіб, понад 16 тисяч поранені.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву влади.
Понад 16 тисяч осіб отримали травми.
Крім того, за даними влади, близько 300 осіб числяться зниклими безвісти - вони знаходилися на Евересті в момент сходження лавини, що послідувала після землетрусу, що стався 25 квітня.
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Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня.
5 травня, поліція Непалу, спільно з місцевими добровольцями, витягла близько 100 тіл місцевих жителів і мандрівників з-під лавини, викликаної руйнівним квітневим землетрусом, і продовжує пошуки десятків зниклих безвісти.
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