Жертвами землетрусу в Непалі вже стали 7,8 тисяч осіб

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву влади.

Понад 16 тисяч осіб отримали травми.

Крім того, за даними влади, близько 300 осіб числяться зниклими безвісти - вони знаходилися на Евересті в момент сходження лавини, що послідувала після землетрусу, що стався 25 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня.

5 травня, поліція Непалу, спільно з місцевими добровольцями, витягла близько 100 тіл місцевих жителів і мандрівників з-під лавини, викликаної руйнівним квітневим землетрусом, і продовжує пошуки десятків зниклих безвісти.