Росія не буде розширювати список заборонених продуктів з країн Заходу – глава Мінсільгоспу РФ

Про це глава Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачов сказав в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Цей список нині обговорюється, я вважаю, що він не буде розширюватися. Ми будемо, швидше за все, робити окремі коригування, уточнення, і мета їх така, щоб у жодному разі продукти з тих країн, які підтримують санкції проти Росії, не потрапили на жодних підставах крізь діри, схеми, крізь треті країни на територію Росії", - заявив Ткачов.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив підготувати постанову про збереження ембарго на продукцію ЄС після розширення санкцій Євросоюзу.

22 червня Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Подовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу зв'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Рішення про економічні санкції проти РФ за анексії Криму та дестабілізації ситуації на сході України було прийнято 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада офіційно оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.