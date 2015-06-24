Москва назвала Польщу і Румунію потенційними цілями російських ракет

Як пише ZN.UA, зокрема, він заявив, що розгортання елементів ПРО в Польщі і Румунії автоматично зробили країни цілями РФ.

"Їм би краще думати про інше, тій самій Польщі, Румунії. Розміщення елементів ПРО, пускових установок, які реально націлені на наші стратегічні ядерні сили, - це для них проблема. Вони автоматично стають нашими цілями", - сказав Лук'янов.

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"Якщо їм подобається бути цілями через американські систем озброєнь, це їх вибір", - додав він.

Він також додав, що ці країни можуть виявитися "в конфлікті між сторонами" (США і Росії - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, США хочуть розмістити ракети в Європі для захисту від Росії. Це один з контрзаходів, який в Адміністрації США розглядають серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україну, анексії Криму та інших дій в Європі.

Разом з тим посол США в НАТО Дуглас Лют стверджує, що Вашингтон не розглядає питання можливого повернення в Європу ядерної зброї як відповіді на ядерну риторику Росії.

Крім цього, США мають намір провести попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.

Країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія, а також Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити у себе елементи цього озброєння.