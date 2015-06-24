Москва назвала Польщу і Румунію потенційними цілями російських ракет
Заступник секретаря Ради безпеки РФ Євген Лук'янов заявив, що дозвіл країн Європи розміщувати на своїй території комплекси протиракетної оборони автоматично робить їх військовими цілями Росії.
Як пише ZN.UA, зокрема, він заявив, що розгортання елементів ПРО в Польщі і Румунії автоматично зробили країни цілями РФ.
"Їм би краще думати про інше, тій самій Польщі, Румунії. Розміщення елементів ПРО, пускових установок, які реально націлені на наші стратегічні ядерні сили, - це для них проблема. Вони автоматично стають нашими цілями", - сказав Лук'янов.
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"Якщо їм подобається бути цілями через американські систем озброєнь, це їх вибір", - додав він.
Він також додав, що ці країни можуть виявитися "в конфлікті між сторонами" (США і Росії - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, США хочуть розмістити ракети в Європі для захисту від Росії. Це один з контрзаходів, який в Адміністрації США розглядають серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україну, анексії Криму та інших дій в Європі.
Разом з тим посол США в НАТО Дуглас Лют стверджує, що Вашингтон не розглядає питання можливого повернення в Європу ядерної зброї як відповіді на ядерну риторику Росії.
Крім цього, США мають намір провести попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.
Країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія, а також Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити у себе елементи цього озброєння.