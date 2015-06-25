Бойовики ІД намагаються захопити сирійське місто Хасеке: десятки загиблих

11:48, 25 червня 2015
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Джихадисти "Ісламської держави" увійшли в місто Хасеке на північному сході Сирії, зустрівши запеклий опір курдських загонів самооборони.

Улица в Хасеке, Сирия / Google Maps, Adamkou

Правозахисники з Сирійської обсерваторії з прав людини повідомляють про десятки загиблих.

Значну частину поселення контролюють курдські війська, повідомляє Російська служба ВВС.

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При цьому курди попереджають про новий напад ІД на сирійське місто Кобані біля турецького кордону. Взимку 2014-2015 року місто стало ареною жорстоких боїв, однак до кінця січня курди витіснили бойовиків за межі житлової забудови.

У ніч на четвер в автомобілі біля прикордонного КПП спрацював вибуховий пристрій. Про постраждалих на даний момент невідомо.

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