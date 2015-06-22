До Казахстану екстрадовано одного з ватажків терористів "Ісламської держави" - СБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Співробітники СБУ спільно з партнерськими спецслужбами затримали його у березні цього року.

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Раніше терорист вчинив низку тяжких злочинів на території Казахстану. Щоб уникнути кримінальної відповідальності він через Туреччину виїхав до Сирії, де приєднався до бойовиків з "Ісламської держави".

Встановлено, що громадянин Казахстану брав участь у бойових діях на боці ісламістів та очолював один з підрозділів цієї терористичної структури.

На початку лютого 2014 року його затримали правоохоронні органи Туреччини у прикордонному з Сирією районі. Проте йому вдалося втекти з місця утримання. За підробленими документами ісламський бойовик прибув до України.

"Наразі ісламського бойовика екстрадовано до Республіки Казахстан, де він буде притягнутий до відповідальності", - зазначається у повідомленні.