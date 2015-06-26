У Сочі затоплено понад півтисячі будинків, евакуйовано майже 300 осіб

"В Адлері виявилися підтопленими 490 будинків, в Хості — 68, а також будинки в Лазаревському районі. Евакуйовані 279 осіб, їх розмістили в здравницях, готелях, дитячих садах", — повідомляє Росбалт з посиланням на прес-службу глави Краснодарського краю. Раніше повідомлялося, що виявилися підтопленими понад 400 домоволодінь та прибудинкових територій, 20 сімей були тимчасово відселені.

Рятувальні роботи і евакуація людей із затоплених районів тривають, - інформує МНС. Допомагають рятувати людей поліцейські. Із затопленого автотранспорту вони евакуювали 35 осіб. Для евакуації людей з машин і автобусів використовувалося альпіністське спорядження. За допомогою службових вантажівок і сходів проводилася евакуація мешканців підтоплених будинків.

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Зараз дощ припинився; за даними МНС, ситуація в місті стабілізувалася, ведеться відкачка води з дворів та підвалів. В Адлерському районі задіяні 225 осіб та 54 одиниці техніки. 48 спеціальних бригад днем додатково обстежують більше тисячі прибудинкових територій.

Напередодні через повені, які викликали зливи, на території Адлерському і Хостінского районів Сочі був введений режим надзвичайної ситуації.