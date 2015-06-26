Британія проведе референдум про внесення змін до договору ЄС

Про це повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на The Gardian.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон готовий провести референдум про членство країни в ЄС без гарантії того, що запропоновані ним реформи будуть схвалені іншими державами-членами.

Вперше офіційно Кемерон представив свої пропозиції щодо внесення змін до Лісабонського договору 25 червня, під час саміту ЄС.

Як повідомляє джерело, виступ британського прем'єр-міністра тривало близько 10 хвилин, не викликавши реакції у жодного з лідерів 28 країн-членів ЄС.

Кемерон визнає, що запропоновані ним зміни не будуть ратифіковані країнами-членами ЄС до проведення референдуму у Великобританії.

Референдум пройде не раніше 2016 року. При цьому у Великобританії подібні плебісцити традиційно проводяться в травні або у вересні.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Барак Обама в ході саміту країн G7 висловив надію, що Великобританія залишиться в складі Євросоюзу. За словами Обами, він хотів би зазначити, що членство Великобританії в ЄС посилює її лідерство і силу ряду глобальних питань.