У парламенті Британії зареєстровано законопроект про референдум щодо членства в ЄС

Таким чином, Великобританія зробила ще один крок на шляху до проведення референдуму щодо можливого виходу країни з Євросоюзу, повідомляє DW.DE. "Чи повинна Великобританія залишатись членом Європейського союзу?" - так звучить питання, на яке британці мають відповісти на референдумі. Саме таке формулювання значиться у внесеному до парламенту законопроекті.

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"Цей законопроект прокладе дорогу британцям до того, аби вперше за 40 років вирішити щодо нашого місця в Євросоюзі. Питання є чітким. Виборці вирішать, залишаємось ми чи виходимо", - повідомило джерело в оточенні прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

Перші дебати щодо законопроекту відбудуться 9 червня. Прем'єр країни сподівається, що закон дуже швидко буде схвалений парламентом.