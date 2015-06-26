У Москві помер Євген Примаков

Родичі підтвердили факт смерті політика, повідомляє РИА Новости.

Нагадаємо, що при Михайлові Горбачові Євген Примаков очолював Службу зовнішньої розвідки, залишившись на цій посаді після приходу до влади Бориса Єльцина.

У 1996 році він став міністром закордонних справ. Сам Євген Примаков говорив, що вважав посаду міністра закордонних справ гідним вінцем кар'єри і не хотів для себе нічого іншого.

Однак після дефолту в серпні 1998 року він зайняв пост прем'єр-міністра і очолював уряд до травня 1999 року.

Останнім часом Євген Примаков багато хворів.

Євген Примаков народився 29 жовтня 1929 року Києві.

Зазначимо, що політик вважав, що повалення режиму Віктора Януковича підтримували США і ЄС. "Наша оцінка того, що відбувається в Україні, - організована і безпрецедентно підтримувана США і їх європейськими союзниками акція, направлена на повалення режиму, який, незважаючи на цілу низку помилок, законно представляє владу в Україні”, - говорив Євген Примаков 13 січня 2014 року.